Политика Морська корупція: постанова 1499 легалізує схеми продажу учбових дипломів і поборів з моряків?

2023-02-01 12:20

Врегулювання питань учбового дипломування капітанів суден чи руйнація системи морської освіти в Україні? Постанова Кабміну №1499 про "деякі питання присвоєння звань особам командного складу морських суден" спричинила значний суспільний резонанс і викликала вкрай негативні відгуки працівників галузі. На думку морської спільноти, документ, одним з натхненників якого називають одіозного заступника міністра інфраструктури Васькова, відкриває широке "вікно можливостей" для корупціонерів різного штибу.



Під час воєнного стану, блокування портів і перекриття водних шляхів в Україні морську галузь сколихнула низка гучних скандалів. У грудні 2022 року СБУ затримала в Одесі відому морську активістку і блогерку Христину Король: за даними ЗМІ, її підозрюють в організації тіньової схеми виїзду за кордон військовозобов'язаних ухилянтів та налагодженні системи поборів з моряків. А корупційний ланцюжок тягнеться до високих кабінетів. Зокрема, називались прізвища Валерія Постолатія, керівника так званого "Навчального центру фахівців морського транспорту", та заступника міністра інфраструктури України Юрія Васькова.

На цьому тлі 30 грудня 2022 року Кабмін ухвалив постанову №1499 "Деякі питання присвоєння звань особам командного складу морських суден", якою затверджено нове Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння. Одним з ідеологів цього неоднозначного документу називають саме заступника міністра Васькова.

Після виходу в етер журналістського розслідування "СтопКору" щодо справи Король та оприлюднення деяких деталей схеми розпродажу "білих білетів" і учбових дипломів моряків до нашої редакції звернувся Андрій Марченко – старпом, який має багаторічний морський стаж, та працевлаштований від норвезької крюїнгової компанії Orient Ship Management (OSM) – фаховий коментар стосовно скандальної постанови і можливих її наслідків для морської галузі України.

Тож якою є професійна думка зсередини?

"Мені 52 роки, 31 рік свого життя я ходжу в море капітаном, працюю на суднах норвезького судновласника. Ніколи не думав, що побачу часи, коли наша система освіти та дипломування моряків перестане існувати. Нещодавно побачив нову постанову кабміну за №1499 "Деякі питання присвоєння звань особам командного складу морських суден" – та жахнувся, адже за рік я маю підтверджувати свою кваліфікацію саме по цій постанові. Той, хто це писав, – або повний дурень, або зрадник, іншого варіанту я не бачу", – зазначає інсайдер.

За словами співрозмовника "СтопКору", до набуття чинності постанови №1499 система учбового дипломування моряків в Україні працювала у електронному форматі онлайн, що унеможлювало підробки, будь-яке шахрайство та тіньові схеми в процесі дипломування моряків, а також надавало змогу морякам в умовах обмеженого пересування отримувати свої кваліфікаційні документи.

Та нове Положення фактично знову переводить іспити у "паперову" форму й встановлює, що "стаж роботи капітанів та осіб командного складу суден прибережного плавання, суден, що плавають виключно у захищених водах, і риболовних суден протягом п’яти років з дня набрання чинності цією постановою може бути підтверджений іншими, ніж послужна книжка моряка, документами: довідками про плавання, довідками з місця роботи або трудовими книжками".

Що це означає для моряків?

"Відтепер незнамо хто: люди без досвіду, без відповідних знань – будуть приймати у мене, капітана з величезним досвідом, іспит на свій розсуд. Це як? Знов за величезні хабарі у кишені можновладців? Куди дивляться правоохоронні органи? Може, хтось підкаже, чому хтось вирішив, що повноцінна вища освіта більше непотрібна для капітанів, старших механіків?" – коментує моряк.

Він зауважив, що аналогічні маніпуляції у сфері дипломування у минулому вже проводились у Грузії і у підсумку коштували цій країні дорого: декілька років поспіль жоден морській робочий документ, виданий Грузією, не визнавався у світі. Це призвело до відтоку грузинських моряків до інших країн, де вони отримали робочі документи.

"Ще одна невеличка ремарка. Дуже непокоїть той факт, що деякі країни, зокрема Польща, вже запроваджують можливості для нашіх моряків дипломуватися без складання іспитів та отримувати іноземні кваліфікаційні документи. Це, безумовно, призведе до втрати Україною моряків та, як наслідок, – втрати валютних надходжень, знищення крюїнгових компаній, навчальних закладів тощо. Я хочу спокійно допрацювати до пенсії, але з таким ставленням від держави до моряків це, скоріш за все, лишиться тільки в моїх бажаннях", – додає капітан.



Зауважимо, всі ці "експерименти" відбуваються в той час, коли наша країна потерпає від російської агресії та вкрай потребує фінансової підтримки від морської галузі. Проте бажання окремих ділків нажитися "тут і зараз" може коштувати країні втрати мільярдних надходжень до бюджету вже у близькому майбутньому.

Нагадаємо, заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков, котрий, як вважають, доклав руку до прийняття сумнівної постанови №1499, нещодавно "засвітився" у черговому скандалі, пов'язаному з рейдерством. Колишня дружина чиновника Марія Ковиліна за підтримки приватної охоронної структури намагається відібрати офісне приміщення в центрі Одеси у подружжя пенсіонерів: одеситам погрожують силовими діями та впливовими зв'язками.