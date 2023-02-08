Экономика Власти Норвегии выделят Украине более 7 млрд долларов финансовой помощи

2023-02-08 10:29

Власти Норвегии планируют выделить Украине финансовую помощь в размере 75 млрд норвежских крон (около $7,3 млрд) в течение пяти лет. Об этом сообщила норвежская национальная телекомпания NRK.

Указано, что сегодня премьер-министр Йонас Гар Стере и министр финансов Тригве Слагсволд Ведум представили пакет помощи Украине на заседании с лидерами фракций в норвежском парламенте Стортинге.

"Мы предлагаем выделять Украине 15 млрд норвежских крон (более $1,4 – ред.) ежегодно в течение пяти лет. Это 75 млрд ($7,3 млрд – ред.). Существует предложение, что в этом году 50% будет направлено на оборону Украины, то есть на военную помощь, а 50% – на гражданскую помощь", – сказал Стере.

Премьер-министр надеется достичь соглашения о пакете помощи к 24 февраля – годовщине полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

 

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