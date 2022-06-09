Экономика видео Всемирный банк подсчитал, сколько украинцы потеряли из-за военного нападения роССии

2022-06-09 15:37

Последствием войны для финансового состояния украинцев станет потеря четверти бюджета домохозяйствами. Такую оценку озвучил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"По нашим собственным оценкам, потери домохозяйств от шока доходов и повышения стоимости жизни составят около 25% бюджета домашних хозяйств. Бедность, при самом плохом сценарии, может достичь 58% в 2023 году", - сказал он

Из-за этого, считают в ВБ, еще больше людей будут вынуждены обратиться за получением социальной помощи.

Банерджи предупредил о катастрофических последствиях для страны в случае резких сокращений социальных расходов.

"Именно поэтому Банк поддерживал и будет поддерживать программу Гарантированного минимального дохода, в том числе с помощью новой выплаты в размере $50 млн", - сказал представитель ВБ.

Также Банерджи напомнил, что ВБ готовится предоставить Украине заем почти в $100 млн в рамках перераспределения средств займа для поддержки программы помощи переселенцев на период введения военного положения.

При этом стоит отметить, что никакие финансовые потери не идут в стравнение с гибелью тысяч мирных граждан, который русские фашисты расстреляли, изнасиловали, запытали до смерти, убили ракетными ударами...

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