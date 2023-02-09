Спорт В очередной раз послали за кораблем: УЕФА лишил Россию очков в таблице коэффициентов

2023-02-09 20:00

 

Страна-агрессор опустилась за пределы топ-20 рейтинга.

Европейский футбольный союз (УЕФА) изменил решение о количестве очков, которые Россия получит в таблице коэффициентов в сезоне 2022/23. В обновленной таблице российская футбольная ассоциация не имеет набранных очков за нынешний еврокубковый сезон.

Это можно увидеть на официальном сайте УЕФА.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину УЕФА отстранил клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Позже "бан" был продлен, российским командам запретили участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23.

Однако, несмотря на отстранение, УЕФА насчитал стране-агрессору 4,333 балла в таблице коэффициентов для мужских команд и 1,750 – для женских (худший показатель российских клубов за последние 5 сезонов – прим.).

Теперь же в организации решили пересмотреть свое решение и лишить Россию очков в таблице коэффициентов за текущий сезон. Следовательно, РФ упала с 18-го на 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию РФ на отстранение клубов и сборных от международных соревнований.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Конгресс США внесли резолюцию с призывом выгнать роССию из Совбеза ООН

2022-12-15 20:00

НАТО и ЕС официально призовут роССию вывести войска из Украины, - Politico

2022-12-15 18:30

Удар по аэродрому "Энгельс" лишил роССию двух Ту-95МС из 20 действующих: в Defense Express рассказали о последствиях

2022-12-06 20:00

Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма

2022-11-23 20:30

Еще новости в разделе "Спорт"

В очередной раз послали за кораблем: УЕФА лишил Россию очков в таблице коэффициентов

2023-02-09 20:00

Названа дата боя обладателя поясов WBA, WBO и IBF Александра Усика с Тайсоном Фьюри

2023-02-03 18:28

Еще один игрок сборной Украины перешел в английскую Премьер-лигу

2023-02-01 19:00

Эвертон выставлен на продажу - за клуб из английской Премьер-лиги хотят 500 млн

2023-01-27 10:27
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

В очередной раз послали за кораблем: УЕФА лишил Россию очков в таблице коэффициентов 2023-02-09 20:00
Названа дата боя обладателя поясов WBA, WBO и IBF Александра Усика с Тайсоном Фьюри 2023-02-03 18:28
Еще один игрок сборной Украины перешел в английскую Премьер-лигу 2023-02-01 19:00
Эвертон выставлен на продажу - за клуб из английской Премьер-лиги хотят 500 млн 2023-01-27 10:27