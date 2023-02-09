Политика Китай потихоньку начал оказывать военную поддержку роССии, - разведка Японии

2023-02-09 18:30

По данным японской разведки, Китай якобы начал постепенно оказывать военную поддержку России.

Об этом сообщает Nikkei Asia.

Так, высокопоставленный чиновник японской разведки объяснил, что военная несостоятельность армии России, которую демонстрирует гибель российских генералов в Украине, может беспокоить Пекин.

"Похоже, Китай потихоньку начал оказывать военную поддержку России", - сказал разведчик.

Какую именно военную поддержку КНР оказывает оккупантам, в материале не уточняется. Другие страны-союзники Украины не сообщали о том, что Пекин оказывает военную помощь Москве.

Также отмечается, что неполноценность российских войск вызывает беспокойство Индии, получающей половину своих вооружений из России.