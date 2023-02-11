Политика Орбан на встрече с Зеленским в Брюсселе пообещал, что Венгрия продолжит оказывать помощь Украине

2023-02-11 15:00

 

Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и финансовую помощь Украине, заявил госсекретарь Венгрии по международным коммуникациям Золтан Ковач после встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в четверг в Брюсселе.

Детали

Ковач опубликовал в Твиттере фотографию Орбана и Зеленского, которые пожимают друг другу руки в кулуарах заседания Европейского совета.

"Мы поддерживаем немедленное прекращение огня во избежание новых смертей. Венгрия принадлежит к лагерю мира", - сказал Орбан Зеленскому, по словам Ковача.

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