Политика Орбан на встрече с Зеленским в Брюсселе пообещал, что Венгрия продолжит оказывать помощь Украине

2023-02-11 15:00

Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и финансовую помощь Украине, заявил госсекретарь Венгрии по международным коммуникациям Золтан Ковач после встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в четверг в Брюсселе.

Детали

Ковач опубликовал в Твиттере фотографию Орбана и Зеленского, которые пожимают друг другу руки в кулуарах заседания Европейского совета.

"Мы поддерживаем немедленное прекращение огня во избежание новых смертей. Венгрия принадлежит к лагерю мира", - сказал Орбан Зеленскому, по словам Ковача.