Политика Война в Украине "выходит из-под контроля" - глава МИД Китая

2023-02-21 20:00



Китай "глубоко обеспокоен" тем, что война в Украине "выходит из-под контроля".

Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Цинь Ган, выступая с программной речью на открытии конференции по безопасности Лантин в Пекине, пишет CNN.

"Китай глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией конфликта и возможностью выхода ситуации из-под контроля. Мы призываем соответствующие страны немедленно прекратить разжигать огонь, обвинять Китай и раздувать риторику "сегодня Украина, завтра Тайвань"", - сказал китайский дипломат.

Отмечается, что заявление Цинь Гана прозвучало на фоне визита главного дипломата Китая Ван И в Москву на этой неделе.

Война в Украине - позиция Китая

Китай неоднократно отказывался осуждать Россию за ее вторжение в Украину и воздерживался от того, чтобы называть это "войной". Китай последовательно возлагает вину за конфликт на НАТО и США. Также Пекин отрицает, что оказывает помощь России в ее вторжении в Украину.

Ранее руководитель Офиса иностранных дел Центрального комитета Компартии Китая Ван И заявил, что Пекин готов работать с другими странами для достижения прекращения огня и прочного мира в Украине.

На Мюнхенской конференции по безопасности Ван И заявил, что Пекин готов представить собственные мирные предложения для Украины и России. В Китае отмечают, что война должна прекратиться. Ван И добавил, что предложение Китая учитывает то, что территориальная целостность и суверенитет всех государств должны уважаться.

Тем временем, издание CNN сообщило, что Китай якобы ведет двойную игру. Публично Пекин выступает за мир, но есть "тревожные" сигналы, что Китай готовится тайно поставлять летальное оружие России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай о серьезных последствиях в случае передачи России летального оружия для применения в Украине. А постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Китай перейдет "красную линию", если решит предоставить летальную военную помощь России. Она отметила, что Вашингтон приветствует заявление Пекина о его желании мира, но поддержку российского вторжения в Украину постпред назвала неприемлемой.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник также заявил, что если Китай будет передавать оружие России, это станет "красной линией".