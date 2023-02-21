Экономика Минимальная пенсия 4400 гривен: кто имеет право на повышенную выплату

2023-02-21 19:30



Почти половина украинских пенсионеров получают пенсии ниже 3000 гривен, однако одной из категорий получателей пенсионных выплат платят не менее 4400 гривен.

Речь идет об участниках боевых действий.

Кроме пенсионной выплаты они могут рассчитывать и на доплату в размере 25% прожиточного минимума (523,5 грн. по состоянию на февраль 2023 года).

Также таким пенсионерам предоставляется целевая денежная помощь в размере 40 гривен, согласно Закону Украины "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны".

При этом размер пенсии участников боевых действий не может быть ниже 210% прожиточного минимума или 4395,30 грн.

Кроме того, лица, имеющие статус УБД, имеют право на досрочный выход на пенсию: мужчины в 55 лет, а женщины – в 50 лет. При этом требования к стажу также имеются: не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин.

Семьи военнослужащих, погибших во время боевых действий, имеют право на досрочное назначение пенсии по возрасту. На это могут рассчитывать супруги, которые не женились после гибели своего мужа, а также родители, которым предоставлен статус семьи погибшего защитника/защитницы.

Добавим, что в Украине пенсионный возраст для мужчин и женщин составялет 60 лет, однако не все украинцы смогут рассчитывать на пенсионные выплаты в этом возрасте.