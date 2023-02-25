Политика Украина не согласна минимум с одним пунктом "мирного плана" КНР – Кулеба

2023-02-25 11:00

Украинская сторона изучает предложения Китая по урегулированию полномасштабной войны России против Украины, но они, как и другие аналогичные инициативы, должны соответствовать принятой резолюции Генассамблеи ООН.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил журналистам в пятницу после заседания Совета Безопасности ООН, посвященного годовщине войны РФ в Украине, передает корреспондент "Европейской правды".

"Мы видели финальную версию плана вчера вечером. Есть определенные элементы, с которыми мы согласны. Есть по крайней мере один элемент, с которым мы не согласны - об "односторонних санкциях". Мы считаем, что санкции - важный инструмент. Но в целом это интересный документ. Мы его изучаем, мы должны изучить его от начала до конца и сделать собственные выводы", - отметил Кулеба.

Министр положительно оценил тот факт, что Китай "изложил собственную всестороннюю позицию по этой войне".

"Но должны четко заявить: вчера 141 страна проголосовала за резолюцию, которая определяет принципы и ключевые элементы того, как эта война должна завершиться. И все, что предлагается за пределами этой резолюции, должно ей соответствовать", - подчеркнул он.

Напомним, накануне китайское министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины. Он состоит из 12 пунктов и призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, но не содержит конкретных шагов.

Президент Владимир Зеленский считает, что в так называемом "мирном плане" Китая есть пункты, с которыми можно работать, хотя с "некоторыми мыслями" он не согласен.