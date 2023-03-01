Спорт Главным тренером сборной Украины временно назначен Руслан Ротань

2023-03-01 10:29

Сборная Украины получила временно исполняющего обязанности главного тренера. Им стал Руслан Ротань.

Украинский специалист будет возглавлять национальную сборную до начала действия контракта Сергея Реброва, переговоры с которым продолжает вести исполком УАФ.

Таким образом, Ротань будет наставником "сине-желтых" на матче против сборной Англии, который пройдет уже 16 марта этого года и станет первым в отборе к ЧЕ-2024.

В пресс-релизе УАФ также отмечается, что контракт с Ребровым, который примет национальную команду после Ротаня, будет действителен до 30 июня 2024 с возможностью пролонгации до 2026 года.

Таким образом Руслан Ротань в данный момент возглавляет сразу три команды: молодежную и национальную сборные Украины, а также представителя УПЛ Александрию.