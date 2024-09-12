Спорт Милевский дал совет фанатам, которые требуют отправить в отставку Сергея Реброва

2024-09-12 15:37

Артем Милевский дал совет болельщикам, которые после провала сборной в Лиге наций требуют отправить Сергея Реброва в отставку.

Бывший форвард национальной команды не хочет видеть радикальных действий. Милевский предлагает фанатам просто смотреть игры "сине-желтых", не ожидая от них ни результатов, ни положительных эмоций.

"Слушайте, я предлагаю просто смотреть матчи, как раньше. Просто смотрите, не нужно ждать каких-нибудь сверхъестественных результатов, не надо питать иллюзий. Понятно, что все ждут побед с таким составом, но пока как-то так", - написал Милевский в своем Telegram-канале.

Напомним, сборная Украины проиграла два стартовых матча в Лиге наций и занимает последнее место в своем квартете.