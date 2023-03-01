Политика Китай тратит миллиарды долларов на пророССийскую дезинформацию

2023-03-01 19:30

Китай тратит миллиарды долларов на распространение дезинформации, в том числе на сообщения, полностью совпадающие с нарративами рф в отношении Украины, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Джеймс Рубин, координатор Центра глобального взаимодействия заявил, что Китай тратит миллиарды долларов на пророссийскую дезинформацию.

"Колодец отравлен китайской и российской дезинформацией — это губительно", — сказал Рубин.

Также он заявил, что его целью при работе было не только пассивное опровержение российско-китайской дезинформации об Украине, но и активное освещение этого вопроса и призыв к странам не скрывать тех, кто был уличен в распространении дезинформации.

Он заявил, что россия и Китай тратят миллиарды долларов, пытаясь манипулировать информацией. Однако Рубин отметил, что Пекин действует глобально и тратит больше, чем Москва.

Координатор отметил, что Китай "повторяет и распространяет аргументы России о войне, которую развязала НАТО".

Рубин также отметил, что "некоторые страны юга не могут даже признать, что это вторжение, не говоря уже о том, чтобы решить, на чьей стороне они".

Он добавил: "Для некоторых африканских стран, для некоторых азиатских стран Украины — это далекая война. Они считают, что не получают достаточного внимания с Запада. Это заставляет некоторых из них смотреть на эту войну через призму".