Мир Новый премьер Китая Ли Цян выступает за сотрудничество с США

2023-03-13 18:45

Китай и Соединенные Штаты могут и должны сотрудничать, поскольку, только работая вместе, они способны реализовать свои национальные интересы.

Об этом заявил новоназначенный премьер Госсовета (правительства) Китая Ли Цян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Выступая на пресс-конференции после завершения ежегодной сессии законодательного органа Китая, Ли отметил, что, по данным статистики китайской стороны, в прошлом году торговля между КНР и США достигла рекордного уровня - почти $760 миллиардов.

"Китай и Соединенные Штаты тесно взаимосвязаны экономически и обе страны только выиграли от развития друг друга", - заявил глава правительства.

Ссылаясь на свой собственный опыт работы руководителем Шанхая, экономической столицы КНР, Ли рассказал, что топ-менеджеры транснациональных корпораций, с которыми он общался в последнее время, были оптимистично настроены по поводу будущего Шанхая и Китая и выражали убеждение, что только сотрудничество является путем взаимовыгодных.

Премьер отдельно упомянул встречу лидеров КНР и США Си Цзиньпина и Джо Байдена в ноябре прошлого года на полях саммита глав государств "Группы двадцати" (G20) и их договоренностей о стабилизации китайско-американских отношений.

"Консенсус, достигнутый между лидерами Китая и Соединенных Штатов,.... должен быть воплощен в реальной политике и конкретных действиях", - сказал Ли.