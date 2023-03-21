Мир Байден подписал закон о рассекречивании информации, которая связана с происхождением COVID-19

2023-03-21 22:05

Президент США Джо Байден подписал закон о рассекречивании всей возможной информации, которая связана с возникновением COVID-19. Об этом сообщает Белый дом.

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“Я разделяю цель Конгресса Соединенных Штатов обнародовать как можно больше данных о происхождении коронавирусной болезни”, — подчеркнул Байден.

Он также добавил, что в 2021 году приказал разведке использовать все имеющиеся инструменты для расследования возникновения COVID-19. Байден подчеркнул, что работа продолжается, ведь нужно понять происхождение коронавируса, чтобы лучше предотвратить будущие пандемии.

“Мы будем продолжать пересматривать всю секретную информацию, касающуюся происхождения COVID-19, включая потенциальные связи с Институтом вирусологии Уханя. Внедряя это законодательство, моя администрация рассекретит и распространит такую информацию, насколько это возможно, в соответствии с моими конституционными полномочиями по защите от разглашения информации, которая может нанести ущерб национальной безопасности”, — отметил он.

Напомним

Всемирная организация здравоохранения призывает КНР открыть доступ к всей информации, которая связана с пандемией COVID-19.