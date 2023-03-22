Политика Помощь на 120 миллиардов: Столтенберг рассказал о поддержке членами НАТО Украины

2023-03-22 20:18

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Украина с начала полномасштабного вторжения РФ получила в 2022 году от государств-членов Североатлантического альянса финансовую, гуманитарную и военную помощь на общую сумму около 120 миллиардов долларов.

Столтенберг назвал беспрецедентной поддержку со стороны входящих в Альянс стран для Украины.

"Хотя Соединенные Штаты Америки являются самым большим национальным донором, страны Европы и Канада обеспечили более половины совокупной помощи", - отметил Столтенберг.

Также он добавил, что европейские государства разместили около 5 миллионов украинских беженцев.

"Европа и Северная Америка продолжают применять невиданные экономические санкции против России, что свидетельствует о крепком единстве стран Северной Америки и Европы", - отмечает генсек НАТО.