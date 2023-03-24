Спорт Энтони Джошуа отреагировал на срыв ожидаемого боя Фьюри - Усик

2023-03-24 16:31

Энтони Джошуа отреагировал на срыв боя за звание абсолютного чемпиона мира. Британский боксер напомнил, что сам уже дважды попадал в такую ситуацию со своим соотечественником.

При этом бывший чемпион мира в супертяжелом весе заявил, что не будет больше пытаться провести бой с Тайсоном Фьюри, а сосредоточится на других спортсменах, которые хотят выйти в ринг.

"Не могу сказать, что я просто собираюсь сидеть и ждать этого чудака Тайсона. Есть и другие отличные бои, которые я могу провести. Без Фьюри в моем списке я не проснусь завтра и не буду сожалеть обо всей своей боксерской карьере.

Я дважды был в такой ситуации, но люди этого не помнят. Я должен был драться с Тайсоном перед поединком с Усиком. Первый раз он снялся из-за судебных разбирательств, арбитраж с Уайлдером, все повисло в воздухе и делалось онлайн. Потом у нас был запланирован бой в декабре. Состоится ли вообще когда-нибудь наш поединок?" - приводит слова Джошуа Daily Star.