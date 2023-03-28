Политика Блинкен рассказал, как США следят за тратами выделенной Украине помощи

2023-03-28 21:12

 

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Госдепартаменте США есть десятки сотрудников, которые следят за тем, как расходуются средства, направленные на финансовую и военную помощь Украине.

Во время выступления в Палате представителей Конгресса Блинкен подчеркнул, что "смертельно серьезно" относится к тому, чтобы деньги налогоплательщиков США тратились "правильно", пишет ASPI News.

"Есть очень сильная система, позволяющая убедиться, что деньги тратятся по назначению. 45 человек в нашем посольстве в Киеве, чья работа заключается в контроле за расходованием этих денег. В Пентагоне есть собственная команда, которая следит за тем, чтобы поставленное оружие не использовалось "не по назначению", – объяснил он.

Блинкен добавил, что получил отчета от офиса Генерального инспектора о надзоре за расходованием денег в Украине, в котором "очень хорошие оценки".

Госсекретарь США заверил, что большая часть денег выделяется Украине в рамках программы Всемирного банка. То есть, выделяются они "только по квитанции за санкционированные расходы".

Кроме того, есть и посторонние валидаторы, такие как "бухгалтерская фирму Deloitte, работающая с Минфином".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новых пакетах помощи от Германии, США, Литвы и других стран.

 

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