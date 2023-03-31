Спорт Следующим соперником Фьюри вместо Александра Усика будет Энтони Джошуа

2023-03-31 17:32

Вероятнее всего следующим соперником Тайсона Фьюри будет Энтони Джошуа. Как сообщил промоутер бывшего чемпиона мира Эдди Хирн, стороны уже возобновили переговоры о проведении поединка британских боксеров. При этом у Джошуа еще есть бой против Джермейна Франклина, который состоится 1 апреля.

"Искренне верю, что если Джошуа победит Франклина, увидим Энтони против Фьюри летом. Обе стороны завершили соглашение по декабрьскому бою. Этот поединок провалился, но контракт все еще работает для обеих сторон.

Споры по распределению гонораров разрушили Фьюри - Усик, но у нас есть соглашение 60-40 в пользу Тайсона. Он собирался получить 70-30 против Усика.

На этой неделе у него были переговоры с сыном Уоррена. По сути, первоначальный контракт все еще в силе. Мы все знаем, что сейчас идеальный момент, как это произошло из-за обстоятельств с Усиком. И это последний шанс для этого большого поединка.

Надеюсь в скором времени обменяться первоначальными контрактами с Queensberry. Возможно, уже на следующей неделе. Эй Джей знает, что есть большая возможность. Наконец-то. Сейчас так много поставлено на карту. Но он также полностью сосредоточен на Франклине. А Джермейн сейчас в очень хорошей форме, гораздо лучше, чем против Уайта. Поэтому я еще больше нервничаю из-за этого боя", - приводит слова Хирна Daily Mail.