Политика Зеленский сказал, чего ожидает от Си Цзиньпина на данном этапе

2023-04-01 14:08

Президент Владимир Зеленский считает, что лидер Китая Си Цзиньпин один из тех, кто до сих пор колеблется в поддержке Украины, но Украина посылает сигналы разным государствам и ждет ответа.

Источник: Зеленский на совместном брифинге с лидерами Молдовы, Словении, Словакии и Хорватии

Прямая речь: "Еще есть государства, которым сложно до конца быть на нашей стороне по разным причинам. Что у нас с лидером Китая? Именно это один из лидеров, которые колеблются.

Для нас важно сделать все, чтобы привлечь к победе над войной максимум государств. Мне кажется, что в целом это и есть победа мира над войной. Это должен был пример для всего мира и для всех крупных государств, которые думают об агрессии.

Поэтому, мы и отправляем сигналы таким государствам и говорим, что мы готовы встречаться, обсуждать, говорить и вместе побеждать агрессию Российской Федерации. Ожидаем ответа некоторых государств".

Предыстория:

- 24 февраля Зеленский заявил, что хотел бы провести двустороннюю встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.

- Позже сообщалось, что лидер Китая после встречи с Путиным в Москве планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот разговор будет первым с начала полномасштабной войны России против Украины.

- 20-22 марта Си Цзиньпин совершил визит в Россию, где встретился с Владимиром Путиным и подписал договоренности о продолжении стратегического партнерства двух стран.

- В то же время Путин и Си сделали совместное заявление, в котором заявили, что отношения их стран не являются военно-политическим союзом, не имеют блокового и конфронтационного характера, также не направлены против третьих стран.

- После этого Зеленский заявил, что сообщил о желании говорить с Си Цзиньпином, но не получил обратного предложения.

- 29 марта Зеленский заявил, что приглашает в Украину главу Китая Си Цзиньпина.