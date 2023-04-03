США, Япония и Южная Корея проведут совместные военные учения

Трехсторонние учения проводятся на фоне обещаний Северной Кореи производить новые ядерные боеголовки меньшего размера для расширения своего арсенала.
ВМС Южной Кореи, США и Японии с понедельника, 3 апреля, проведут двухдневные противолодочные учения в рамках подготовки к отражению угроз ядерного и ракетного потенциала КНДР. Об этом сообщает Reuters.
В ходе совместных учений военными будет использоваться мобильная противолодочная учебная цель для улучшения возможностей, необходимых для обнаружения, отслеживания и уничтожения северокорейских подводных лодок.
Учения пройдут в международных водах у южнокорейского острова Чеджу с участием ударной группы авианосцев США во главе с авианосцем Нимиц, который на прошлой неделе прибыл в город Пусан.
Отмечается, что трехсторонние учения проводятся на фоне обещаний Северной Кореи производить новые ядерные боеголовки меньшего размера для расширения своего арсенала.
Напомним, КНДР испытала подводный "ядерный" беспилотник.