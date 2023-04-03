Мир США, Япония и Южная Корея проведут совместные военные учения

2023-04-03 16:03

 

Трехсторонние учения проводятся на фоне обещаний Северной Кореи производить новые ядерные боеголовки меньшего размера для расширения своего арсенала.

ВМС Южной Кореи, США и Японии с понедельника, 3 апреля, проведут двухдневные противолодочные учения в рамках подготовки к отражению угроз ядерного и ракетного потенциала КНДР. Об этом сообщает Reuters.

В ходе совместных учений военными будет использоваться мобильная противолодочная учебная цель для улучшения возможностей, необходимых для обнаружения, отслеживания и уничтожения северокорейских подводных лодок.

Учения пройдут в международных водах у южнокорейского острова Чеджу с участием ударной группы авианосцев США во главе с авианосцем Нимиц, который на прошлой неделе прибыл в город Пусан.

Отмечается, что трехсторонние учения проводятся на фоне обещаний Северной Кореи производить новые ядерные боеголовки меньшего размера для расширения своего арсенала.

Напомним, КНДР испытала подводный "ядерный" беспилотник.

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