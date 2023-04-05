Спорт Рано ставить крест на поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри, - Энтони Джошуа

2023-04-05 10:29

Энтони Джошуа не считает, что на поединке за звание абсолютного чемпиона мира нужно ставить крест. По мнению бывшего обладателя поясов WBA, WBO и IBF, Александр Усик и Тайсон Фьюри все еще могут встретиться в ринге, ведь поединок на объединительного чемпиона важнее обязательных защит.

"У Фьюри сложилась такая ситуация, что потенциально он может подраться с Усиком. Я не думаю, что этот бой сорвался. Да, есть обязательные претенденты, и они - кошмар.

Но в то же время бой за звание абсолютного чемпиона важнее обязательных защит. Поэтому все еще есть пространство для организации поединка за абсолюта", - сказал Джошуа в комментарии Boxing Social.

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