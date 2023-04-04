Канцелярия президента Польши назвала дату и цель официального визита Владимира Зеленского

В канцелярии польского президента Анджея Дуды сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу 5 апреля.
Зеленский встретится с поляками и украинцами, которые находятся в Варшаве.
"В среду, 5 апреля, ожидаем официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу. Президент Украины в среду днем в Королевском замке встретит проживающих у нас поляков и украинцев", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее замглавы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский анонсировал скорый визит Зеленского в Польшу.
Напомним, ранее Владимир Зеленский обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой ситуацию на фронте, актуальные оборонные нужды Украины и совместные дипломатические усилия.