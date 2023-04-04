Спорт Следующий поединок Усика должен быть против британца Дюбуа

2023-04-04 22:05

 

Во Всемирной боксерской ассоциации (WBA) приняли решение о следующем сопернике Александра Усика, им стал британец Даниэль Дюбуа. Об этом WBA сообщила на своей странице в Twitter.

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"Всемирная боксерская ассоциация WBA заказала бой между суперчемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа", - говорится в сообщении.

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Также в сообщении отмечается, что организация направила сторонам уведомление с 30-дневным периодом на согласование контракта, который начинается 4 апреля и должен закончиться 2 мая.

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