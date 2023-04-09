США готовы отправить армию на Тайвань в случае агрессии Китая

Речь идет о санкционированном применении военной силы, которое было бы одобрено комитетом, или об объявлении войны.
Соединенные Штаты могут направить своих солдат на Тайвань в случае вторжения Китая на остров. Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл МакКолл в интервью Fox News.
"Я думаю, если коммунистический Китай вторгнется в Тайвань, а это, мне кажется, произойдет, то американский народ поддержит отправку войск, и Конгресс будет следовать его примеру", - заявил конгрессмен.
По словам МакКола, речь идет о санкционированном применении военной силы, которое было бы одобрено комитетом, или об объявлении войны.
Ранее сообщалось, что КНР начала военные учения вокруг Тайваня. В рамках учений планируется отрабатывать маневры в Тайваньском проливе и к северу, югу и востоку от острова.
Напомним, Китай осудил состоявшуюся в США встречу спикера палаты представителей американского Конгресса Кевина Маккарти и главы Тайваня Цай Инвэнь.