Мир США готовы отправить армию на Тайвань в случае агрессии Китая

2023-04-09 09:26

 

Речь идет о санкционированном применении военной силы, которое было бы одобрено комитетом, или об объявлении войны.

Соединенные Штаты могут направить своих солдат на Тайвань в случае вторжения Китая на остров. Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл МакКолл в интервью Fox News.

"Я думаю, если коммунистический Китай вторгнется в Тайвань, а это, мне кажется, произойдет, то американский народ поддержит отправку войск, и Конгресс будет следовать его примеру", - заявил конгрессмен.

По словам МакКола, речь идет о санкционированном применении военной силы, которое было бы одобрено комитетом, или об объявлении войны.

Ранее сообщалось, что КНР начала военные учения вокруг Тайваня. В рамках учений планируется отрабатывать маневры в Тайваньском проливе и к северу, югу и востоку от острова.

Напомним, Китай осудил состоявшуюся в США встречу спикера палаты представителей американского Конгресса Кевина Маккарти и главы Тайваня Цай Инвэнь.

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