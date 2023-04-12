Мир В ЕС все больше склоняются к идее Макрона о "стратегической автономии" от США - Мишель

2023-04-12 22:47

Европейские лидеры все более склоняются к стремлению президента Франции Эммануэля Макрона относительно “стратегической автономии” от США. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

Детали

По предположению Мишеля, позиция Макрона не является изолированной в ЕС, и хотя последний выступал как президент Франции – его взгляды отражают все больше изменения среди европейских лидеров.

Как отмечает глава Евросовета, произошел скачок вперед в вопросе стратегической автономии по сравнению с тем, что было несколько лет назад.

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"Что касается вопроса отношений с Соединенными Штатами, то понятно, что на переговорах в Европейском совете могут быть нюансы и деликатные вопросы. Некоторые европейские лидеры не говорили бы так, как Эмманюэль Макрон. Я думаю, что многие действительно думают так, как Эмманюэль Макрон", – отметил Мишель.

Глава Евросовета добавил, что сам поддерживает развитие более тесных отношений ЕС и США, но не в случае, если этот процесс предполагает, что ЕС “слепо и систематически будет следовать позиции Соединенных Штатов по всем вопросам".

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в одном из интервью, что Европа не должна быть "последователем" ни США, ни Китая на Тайване, заявив, что блок рискует оказаться втянутым в “не наши кризисы”.