Спорт Сергею Реброву предложили возглавить Сборную Украины на десять лет

2023-04-14 11:34

Сборная Украины по футболу продолжает находится без главного тренера. Украинская ассоциация футбола уже длительное время пытается заключить контракт с Сергеем Ребровым.

Как сообщает журналист Мохаммед Хамад в Twitter со ссылкой на эмиратского комментатора Амера Абдуллу, организация хочет всеми силами подписать украинского специалиста.

По информации источника, Сергею Реброву предложили соглашение сроком на десять лет. Ранее в СМИ появилась информация о том, что тренер может получить контракт до окончания чемпионата мира в 2030 году.

Отметим, что у Сергея Реброва заканчивается контракт с Аль-Айном летом текущего года.