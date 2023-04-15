Политика Утечка документов Пентагона: подозреваемому предъявили обвинение

2023-04-15 08:38

 

Слушания по содержанию его под стражей назначили на среду, 19 апреля.

Сегодня, 14 апреля, во время короткого слушания в суде предъявили обвинение Джеку Тейшейре по делу об утечке документов Пентагона. Речь идет о несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне и несанкционированном изъятии и хранении секретных документов или материалов.

На следующей неделе в среду, 18 апреля, возобновление слушания по содержанию его под стражей, пишет CNN. К этому времени, Тейшейру оставят под арестом.

Как сообщила корреспондентка, обвиняемый тихо говорил во время слушания, шепча "да", когда судья информировал его о его правах. После заседания отец Тайшейры выкрикнул ему, что любит его.

Утечка документов Пентагона

7 апреля стало известно об утечке "засекреченных документов", которые содержат информацию о войне в Украине. Американские правоохранители на спецслужбы сразу начали расследование, чтобы найти источник распространения данных.

Вечером 13 апреля сотрудники ФБР арестовали 21-летнего военнослужащего разведки Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джека Тейшейру.

"Он рассматривал [войну в Украине] как "гнетущую" битву между "двумя странами, у которых должно быть больше общего, чем поводов разъединения", – объяснил журналистам друг Тейшейры.

 

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