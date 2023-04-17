Политика Из-за войны в Украине россию неизбежно ждет тотальная денацификация

2023-04-17 13:32

Министр обороны Алексей Резников заявил, что на повестке дня у демократического мира должен стать вопрос трансформации роССии, которая включала бы денацификацию. Об этом он написал в Facebook по итогам своего выступления на Черноморской конференции по безопасности Международной крымской платформы в Бухаресте.

"На повестке дня должен встать вопрос трансформации россии... россия должна стать демократической федерацией. Пройти через денацификацию, выдать преступников, компенсировать ущерб. Иначе не будет доверия. Должна быть общая позиция, в том числе - зафиксированная через систему мощных санкций, что без трансформации в настоящую демократическую федерацию россия не сможет восстановить отношения с цивилизованным миром", - заявил Резников.

Он также подчеркнул, что свободный мир должен изменить парадигму своих действий в контексте отпора агрессиям и должен обладать стратегической инициативой, быть готовым действовать быстро и превентивно.

Говоря о будущем Украины, министр отметил, что не существует альтернативы Украине в НАТО, ведь "нужна система гарантий-предохранителей, которые сведут к минимуму желание решать что-то силой".

"Любые модели или разговоры о безопасности в регионе, которые не предусматривают освобождение Крыма от российской оккупации - это иллюзии. С этими иллюзиями надо прощаться. Не надо себя обманывать, что существуют какие-то другие варианты. Их не существует. Поэтому в контексте Крыма должен быть только один ракурс - как освобождать?", - отметил Резников.

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