Экономика Японія підтвердила передачу 3,5 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки Україні

2023-04-17 12:28

Міністр фінансів Японії Сунічі Судзукі заявив про передачу 3,5 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки Україні впродовж 2023 року. Таку інформацію очільник японського відомства озвучив під час зустрічі з міністром фінансів України Сергієм Марченком у США - повідомляється на сайті Мінфіну України.

Кошти прямої бюджетної підтримки підуть на забезпечення фінансування видатків у соціальній, освітній, медичній, гуманітарній сфері.

Зовнішнє фінансування має ключову роль у збереженні макроекономічної стабільності через значне збільшення видатків на захист і оборону.

У березні поточного року Японія виділила $ 470 млн допомоги Україні. Новий пакет гуманітарної допомоги уряд Японії спрямує на відновлення критичної інфраструктури в Україні, закупівлю обладнання, необхідного для розмінування завалів, відбудови засобів до існування, включаючи забезпечення базової інфраструктури, відновлення сільського господарства.