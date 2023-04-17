Экономика Японія підтвердила передачу 3,5 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки Україні

2023-04-17 12:28

Міністр фінансів Японії Сунічі Судзукі заявив про передачу 3,5 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки Україні впродовж 2023 року. Таку інформацію очільник японського відомства озвучив під час зустрічі з міністром фінансів України Сергієм Марченком у США - повідомляється на сайті Мінфіну України.

Кошти прямої бюджетної підтримки підуть на забезпечення фінансування видатків у соціальній, освітній, медичній, гуманітарній сфері.

Зовнішнє фінансування має ключову роль у збереженні макроекономічної стабільності через значне збільшення видатків на захист і оборону.

У березні поточного року Японія виділила $ 470 млн допомоги Україні. Новий пакет гуманітарної допомоги уряд Японії спрямує на відновлення критичної інфраструктури в Україні, закупівлю обладнання, необхідного для розмінування завалів, відбудови засобів до існування, включаючи забезпечення базової інфраструктури, відновлення сільського господарства. 

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Экономика

Японія підтвердила передачу 3,5 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки Україні 2023-04-17 12:28
США помогут Украине финансами: планируется новая грантовая поддержка 2023-04-13 22:42
Военная помощь Украине: немецкая оборонная промышленность вышла на пиковые показатели производства 2023-04-13 11:34
Украина возобновила экспорт электроэнергии в европейские страны 2023-04-12 10:29