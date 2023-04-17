Политика G7 должна показать Путину, что он не достигнет своих целей – Бербок

2023-04-17 19:46

Страны G7 должны убедить российского диктатора Владимира Путина, что он не достигнет своих целей, при этом "Семерка" едина в поддержке Украины.

Источник: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Прямая речь: "Как кризисная команда в длительной миссии, G7 прошлого года противопоставляла российской агрессии напротив один барьер за другим: зимней помощью для людей в Украине, антироссийскими санкциями и ограничением цен на нефть. При нашей поддержке Украина выстояла против российской энергетической войны и зимнего наступления".

"Сейчас речь идет о том, чтобы показать Путину нашу решимость относительно того, что он не достигнет своих целей также из-за истощения и усталости".

"Как G7, мы сильны вместе, потому что мы точно знаем, за что мы стоим: за международный порядок, в котором верховенство права и международное право имеют приоритет перед правом сильнейшего.

За экономические отношения, которые базируются не на зависимостях, а на справедливости и общих правилах конкуренции".

Детали: Бербок отметила, что во время встречи в Японии представители G7 подтвердят и усилят свои обязательства.

Она напомнила, что Япония взяла на себя эстафету председательства в G7 от Германии и поблагодарила Токио за то, что на Японию партнеры могут положиться на 100 процентов.

В целом эта группа наиболее развитых демократических государств является успешной, по оценке Бербок, в противостоянии с автократическими силами, когда ее партнеры и друзья во всем мире имеют доверие к G7.

При этом надо избегать того, что единство среди "Семерки" не воспринималось другими как попытка навязать свои ограничения или усилить разрыв, подчеркнула министр.

Она напомнила, что в G7 работают над решениями долговых кризисов многих стран, настойчиво пытаются не допустить глобального голода, борются с самым большим риском безопасности века – климатическим кризисом.