Политика В Эстонии утвержден состав нового правительства - премьером снова стала Кая Каллас

2023-04-18 10:26

Президент Эстонии Алар Карис утвердил состав нового правительства во главе с премьером Каей Каллас. Об этом сообщает ERR.

Отмечатся, что новое правительство сформировано на основе коалиционного соглашения Партии реформ, политсилы Эстония 200 и социал-демократов. Чиновники примут присягу в парламенте, после чего начнут свою работу.

Как известно, на прошлой неделе Каллас получила полномочия сформировать новое правительство при поддержке 59 членов Рийгикогу.

Это будет уже третье правительство Каи Каллас. Ее первый кабинет проработал с 26 января 2021 года по 18 июля 2022 года, второй - с 18 июля 2022 года.

Новосозданная коалиция ставит перед собой шесть политических целей - обеспечение безопасности, устойчивость государственных финансов, проведение реформ в сфере экологии, региональная политика и сокращение неравенства доходов, увеличение продолжительности жизни, национальное развитие и качественное образование.

 

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