Политика США предупредили россию не трогать американские секретные ядерные технологии на ЗАЭС - CNN

2023-04-19 23:05

США имеют секретную ядерную технологию на атомной электростанции на территории Украины, и они предупредили россию не трогать ее, говорится в письме Министерства энергетики США, направленном в прошлом месяце российской государственной ядерно-энергетической компании «Росатом».

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В письме, которое было рассмотрено CNN и датировано 17 марта 2023 года, директор Управления политики нераспространения Министерства энергетики Андреа Феркиле сообщает генеральному директору Росатома, что Запорожская АЭС «содержит ядерные технические данные, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов».

Письмо Министерства энергетики поступило в связи с тем, что российские силы продолжают контролировать станцию, которая является крупнейшей атомной электростанцией в Европе и находится в той части Запорожской области, которую россия оккупировала после вторжения в Украину. Станцию часто отключали от энергосистемы Украины из-за интенсивных российских обстрелов в этом районе.

Хотя физически завод по-прежнему обслуживается украинским персоналом, им управляет Росатом. Министерство энергетики предупредило Росатом в письме, что любые российские граждане или организации «незаконны» в обращении с американскими технологиями.

«В соответствии с законодательством Соединенных Штатов незаконно для неуполномоченных лиц, включая, помимо прочего, российских граждан и российских организаций, — говорится в письме, — таких как «Росатом» и его дочерние компании, сознательно и преднамеренно получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, конфисковать, просматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать, копировать, манипулировать такими технологиями или техническими данными, а также направлять или уполномочивать других делать то же самое без того, чтобы такие российские субъекты были уполномоченными получателями со стороны Министерства энергетики США».

Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики сообщило CNN в заявлении, что письмо является подлинным.

В другом письме генеральному инспектору Министерства энергетики, рассмотренном CNN и датированном 24 октября 2022 года, описывается технология, которую США экспортировали в Украину для использования на Запорожской АЭС, и подтверждается, что министерство «не имеет записей о каком-либо текущем разрешении на передачу технологии и технические данные любому российскому гражданину или юридическому лицу».

Управление ядерной энергии Министерства энергетики публично сообщило о поддержке АЭС США и заявило на своем веб-сайте в июне 2021 года, что «Соединенные Штаты помогли внедрить новые процедуры технического обслуживания и операции на реакторе, которые в конечном итоге должны укрепить энергетическую безопасность» в Украине.