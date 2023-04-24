Политика В МИД Китая отреагировал на скандал со своим послом - заявили, что уважают суверенитет Украины

2023-04-24 14:31

Китай уважает суверенитет всех стран. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге.

"Позиция Китая по соответствующему вопросу не изменилась. Что касается территориального суверенитета, то позиция Китая всегда была четкой. Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН", - заверила чиновница.

По ее словам, относительно войны в Украине позиция Китая якобы "понятна и последовательна".

"Мы готовы продолжать работать с международным сообществом, чтобы внести свой вклад в содействие политическому урегулированию украинского кризиса (так Пекин называет войну). Некоторые СМИ неправильно интерпретируют позицию Китая по украинскому вопросу и сеют рознь между Китаем и соответствующими странами, и мы должны сохранять бдительность в отношении этого", - заверила Мао. Нин.

Она утверждает, что Китай "уважает суверенитет всех республик, входивших в состав бывшего СССР".

Чиновница также добавила, что после распада совка Китай стал одним из первых, кто установил дипломатические отношения с бывшими советскими республиками.