Спорт Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер намерен вернуться и отнять пояса у Энтони Джошуа

2023-04-26 10:29

Деонтей Уайлдер в очередной раз поделился мнением о потенциальном поединке с Энтони Джошуа.  Бывший чемпион мира в супертяжелом весе считает, что бой с еще одним экс-обладателем поясов вполне возможен.

При этом американский боксер уверен, что его противостояние с британцем мечта для многих любителей этого вида спорта.

"Сейчас у нас есть много разных вариантов, включая Энтони Джошуа и всех остальных. Я думаю, что многие получат этот бой мечты, который все хотят увидеть.

Считаю ли я бой с Джошуа легким? Легких соперников нет. Ни с кем не будет легко в ночь поединка, потому что ты просто никогда не знаешь, что покажет соперник. Возможно, он будет чувствовать себя отлично.

Продолжай тренироваться, мужик, оставайся сосредоточенным, и я желаю тебе всего самого лучшего", - сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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