Политика В МИД отреагировали на заявления Венгрии о "разрешении роССии" на вступление Украины в НАТО

2023-04-25 16:05

В Министерстве иностранных дел заявили о том, что Украина не нуждается в разрешении России, чтобы стать членом НАТО.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко в ответ на заявление вице-спикера парламента Венгрии.

"Украина имеет суверенное право свободно выбирать средства безопасности. Это право неоднократно подтверждалось на уровне всех государств-членов НАТО, в том числе и Венгрии. Мы не нуждаемся в разрешении России, чтобы стать членом Альянса. В то же время опасно, когда отдельные венгерские политики пытаются ставить безопасность евроатлантического пространства в зависимость от прихотей Москвы", - подчеркнул спикер.

Николенко отметил, что нет никаких объективных причин, которые бы препятствовали вступлению Украины в НАТО.

"Украинское членство лишь усилит Альянс, исключит возможность повторения российской агрессии в Европе в будущем", - подчеркнул спикер.