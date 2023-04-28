Экономика НБУ начинает оценку устойчивости украинских банков и банковской системы

2023-04-28 11:34

Национальный банк начинает оценку устойчивости банков и банковской системы. сообщила накануне пресс-служба НБУ.

В 2023 году оценку будут проходить 20 банков. Это финучреждения, являющиеся лидерами по совокупности активов, депозитов и кредитов физических лиц. Общий размер чистых активов этих банков составляет более 90% активов банковской системы.

Банки, которые будут проходить оценку в 2023 году:

ПриватБанк,

Ощадбанк,

Райффайзен Банк,

Сенс Банк,

Универсалбанк,

ПУМБ,

Укрэксимбанк,

Укргазбанк,

ОТП Банк,

Укрсиббанк,

Креди Агриколь Банк,

Кредобанк,

А-Банк,

ТАСКОМБАНК,

ПроКредит Банк,

Пивденный,

Банк Кредит Днепр,

Банк Восток,

МТБ Банк,

Правэкс банк.

Оценка устойчивости будет производиться по состоянию на 1 апреля текущего года в три этапа:

первый - будет включать оценку качества активов и приемлемости обеспечения кредитными операциями, а также проверку оценки стоимости имущества, полученного банком в залог, и расчет нормативов достаточности капитала;

второй этап предусматривает экстраполяцию результатов оценки качества активов и приемлемости обеспечения на кредитные операции банка, не попавших в выборку на первом этапе;

третий - оценку показателей деятельности банка по базовому сценарию и определение необходимых уровней нормативов достаточности капитала. Техническое задание и модель оценки прогнозных показателей деятельности банка будут отдельно обнародованы на страницах официального Интернет-представительства НБУ.

Результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины, осуществленной в 2023 году, будут обнародованы до 31 марта 2024 года.