НБУ начинает оценку устойчивости украинских банков и банковской системы

Национальный банк начинает оценку устойчивости банков и банковской системы. сообщила накануне пресс-служба НБУ.
В 2023 году оценку будут проходить 20 банков. Это финучреждения, являющиеся лидерами по совокупности активов, депозитов и кредитов физических лиц. Общий размер чистых активов этих банков составляет более 90% активов банковской системы.
Банки, которые будут проходить оценку в 2023 году:
Оценка устойчивости будет производиться по состоянию на 1 апреля текущего года в три этапа:
первый - будет включать оценку качества активов и приемлемости обеспечения кредитными операциями, а также проверку оценки стоимости имущества, полученного банком в залог, и расчет нормативов достаточности капитала;
второй этап предусматривает экстраполяцию результатов оценки качества активов и приемлемости обеспечения на кредитные операции банка, не попавших в выборку на первом этапе;
третий - оценку показателей деятельности банка по базовому сценарию и определение необходимых уровней нормативов достаточности капитала. Техническое задание и модель оценки прогнозных показателей деятельности банка будут отдельно обнародованы на страницах официального Интернет-представительства НБУ.
Результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины, осуществленной в 2023 году, будут обнародованы до 31 марта 2024 года.