Экономика НБУ начинает оценку устойчивости украинских банков и банковской системы

2023-04-28 11:34

Национальный банк начинает оценку устойчивости банков и банковской системы.  сообщила накануне пресс-служба НБУ.

В 2023 году оценку будут проходить 20 банков. Это финучреждения, являющиеся лидерами по совокупности активов, депозитов и кредитов физических лиц. Общий размер чистых активов этих банков составляет более 90% активов банковской системы.

Банки, которые будут проходить оценку в 2023 году:

  • ПриватБанк,
  • Ощадбанк,
  • Райффайзен Банк,
  • Сенс Банк,
  • Универсалбанк,
  • ПУМБ,
  • Укрэксимбанк,
  • Укргазбанк,
  • ОТП Банк,
  • Укрсиббанк,
  • Креди Агриколь Банк,
  • Кредобанк,
  • А-Банк,
  • ТАСКОМБАНК,
  • ПроКредит Банк,
  • Пивденный,
  • Банк Кредит Днепр,
  • Банк Восток,
  • МТБ Банк,
  • Правэкс банк.

Оценка устойчивости будет производиться по состоянию на 1 апреля текущего года в три этапа:

первый - будет включать оценку качества активов и приемлемости обеспечения кредитными операциями, а также проверку оценки стоимости имущества, полученного банком в залог, и расчет нормативов достаточности капитала;

второй этап предусматривает экстраполяцию результатов оценки качества активов и приемлемости обеспечения на кредитные операции банка, не попавших в выборку на первом этапе;

третий - оценку показателей деятельности банка по базовому сценарию и определение необходимых уровней нормативов достаточности капитала. Техническое задание и модель оценки прогнозных показателей деятельности банка будут отдельно обнародованы на страницах официального Интернет-представительства НБУ.

Результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины, осуществленной в 2023 году, будут обнародованы до 31 марта 2024 года.

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