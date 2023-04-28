Экономика Украина может получить еще 6 миллиардов долларов помощи

2023-04-28 12:29

Украина рассчитывает на создание нового фонда, который может предоставить поддержку в $2 млрд. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью для Интерфакс-Украина.

По его словам, Международная ассоциация развития - IDA (International Development Association) расширяет пакет поддержки Украины и создает отдельный фонд - SPURR (Special Program for Ukraine's Recovery and Crisis Response). Его особенностью станет возможность мультиплицировать привлеченные в него средства, благодаря чему Украина потенциально может получить $6 млрд помощи.

"В ближайшее время о нем (фонд) будет объявлено, его название - SPURR и общий размер - $2 млрд. Этот фонд мультипликативный: условно говоря, осуществляется тройная мультипликация, то есть, если соберут $2 млрд, то потенциально Украина может получить $6 млрд помощи", - сказал он.

Марченко уточнил, что это кредитные средства Всемирного банка, и подчеркнул, что мультипликативный эффект - это очень важно.

Глава Минфина также сообщил, что обсуждается вопрос компенсации процентных ставок по льготным кредитам, предоставляемым Украине, в том числе и на восстановление.

"Важно, чтобы эти новые деньги не влияли на наши обязательства по обслуживанию долга. Это важно и для программы с МВФ, для соблюдения долговой устойчивости. Поэтому мы просим наших партнеров о компенсации процентной ставки, если кредитные средства предоставляются через Всемирный банк", - объяснил министр.

Марченко напомнил, что механизм компенсации кредитной ставки уже действует по макрофинансовой помощи Евросоюза на 18 млрд евро на этот год.