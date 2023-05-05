Джо Байден завил, что украинские военные и мирные граждане сейчас выполняют невероятную работу

Украинские военные и гражданские выполняют невероятную работу. Об этом сказал президент США Джо Байден на приеме с американскими военачальниками, сообщила накануне пресс-служба Белого дома.
"Должен вам признаться, я был немного удивлен тем, насколько мужественны, насколько удивительно храбры не только военные, но и украинский народ. Они просто делают невероятную работу. И это благодаря вам", - заявил президент США, обращаясь к собравшимся.
По его словам, американские военные вооружили и научили "гордую и смелую украинскую армию, помогли им (украинцам - ред.) сохранить свою свободу и демократию".
Байден добавил, что сегодня США и весь мир находятся в переломном моменте, а все принятые решения будут определять, как он будет выглядеть в будущем на десятилетия.
"Итак, на кону стоит большое дело. Очень многое поставлено на карту", - резюмировал Байден.