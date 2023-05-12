Политика Генпрокурор США санкционировал первую передачу конфискованных активов рф Украине

2023-05-12 12:29

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд санкционировал первую передачу конфискованных российских активов Украине для восстановления, сообщает Reuters.

Отмечается, что это будут средства российского олигарха Константина Малофеева, которые конфисковал суд США по обвинению в уклонении от санкций. Их можно передать Украине согласно бюджетной поправке, принятой в декабре 2022 года.

"Хотя это первая передача Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, она не будет последней", - заявил генпрокурор Гарленд.

В прошлом году Министерство юстиции США обвинило российского олигарха Константина Малофеева в нарушении санкций, наложенных на россию после ее вторжения в Украину, в частности, он финансировал российских сепаратистов в Крыму.

Тогда же Гарланд объявил об "аресте миллионов долларов на счете в американском финансовом учреждении, который связан с нарушением санкций Малофеевым".

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Политика

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Госдеп США предупредил власти Грузии о санкциях в случае возобновления авиасообщения с рф 2023-05-12 10:27
В Польше официально изменили названия Калининграда и Калининградской области 2023-05-10 17:37
Реальные переговоры между Украиной и рф возможны до конца года, - Киссинджер 2023-05-08 19:45