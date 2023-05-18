Лидеры G7 обсудят идею международного мирного саммита по Украине

Лидеры страны G7 поднимут вопрос проведения мирного саммита по Украине во время встречи в Японии.
Об этом пишет Reuters.
"Лидеры состоятельных стран G7 обсудят идею проведения международного мирного саммита по Украине во время встречи в Японии на этой неделе" - рассказал Reuters официальный представитель ЕС, ознакомленный с обсуждениями.
Следует отметить, что лидеры G7 встретятся в японском городе Хиросима. Саммит продлится с 19 по 21 мая.
Среди участников саммита:
Как отметил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, президент Украины Владимир Зеленский может лично посетить саммит G7, если разрешит ситуация на фронте.