Спорт Артем Довбик летом начнет играть в одном из западноевропейских чемпионатов ведущей пятерки

2023-05-19 12:29

Артем Довбик, по всей вероятности, покинет Днепр-1 летом этого года. Ранее форвард подтвердил интерес к себе со стороны Марселя. Впрочем, как оказалось, не только французы хотят видеть форварда сборной Украины у себя в составе.

По словам Алексея Люндовского, представляющего интересы игрока, Довбиком интересуются клубы из многих ведущих чемпионатов. Особенно настойчивы представители Турции, однако там украинец не хочет выступать.

"Марсель еще и раньше интересовался Артемом рядом со многими другими клубами. Был предметный интерес к Довбику, он остается. По мере того, как улучшается личная статистика Артема, появляются все более новые и новые запросы.

Ни один из итальянских и английских вариантов, о которых говорилось ранее, не закрыт. Клубы активно интересуются делами Довбика, следят за его выступлениями и статистикой. Однако тоже нужно понимать специфику мая месяца - каждый клуб выполняет сейчас свои турнирные задания, от которых во многом будет зависеть бюджет и финансовые возможности на следующий сезон. Поэтому здесь основные события также будут во время межсезонья, а сейчас идет процесс изучения, сбора информации.

Здесь сразу хочу отметить: запросов из Турции особенно много, причем от всех клубов, которые являются грандами чемпионата. Однако, могу сказать уверенно - вариант с турецким чемпионатом не рассматривается. Желание Довбика - дальше играть в западноевропейских чемпионатах ведущей пятерки", - сказал Люндовский в комментарии Украинскому футболу.

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