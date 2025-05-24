Спорт Артем Довбик признался, что его дальнейшая карьера в Роме сейчас в руках будущего главного тренера

2025-05-24 08:28

Украинский форвард Ромы Артем Довбик высказался о своем будущем в римской команде.

По словам 27-летнего футболиста, его все устраивает в стане "джаллоросси", но его будущее будет зависеть от стратегии нового главного тренера.

"Я не заглядываю так далеко наперед. Сейчас в команду придет новый тренер - если он даст мне понять, что я ему нужен и будет видеть меня важным игроком, то, конечно, я хочу остаться.

У меня контракт на пять лет, мне все нравится: стадион, болельщики, поддержка. Когда придет новый тренер, тогда появится какое-то понимание ситуации", - цитирует Довбика FootballHub.

В текущем сезоне форвард провел за Рому во всех турнирах 45 поединков, в которых записал на свой счет 17 голов и четыре результативные передачи.