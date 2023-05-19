Политика Президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит G7 в Японии

2023-05-19 11:34

Президент Украины Владимир Зеленский может лично посетить саммит G7 в японском городе Хиросима. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на замглавы Офиса президента Игоря Жовкву.

По его словам, украинский лидер "обязательно примет участие в саммите G7 в Хиросиме, который откроется 19 мая, хотя формат мне неизвестен".

Жовква добавил, что окончательное решение о возможности визита в Японию будет принято в зависимости от военной ситуации.

Напомним, саммит G7 состоится 19-21 мая в Хиросиме. При этом поддержка Украины станет одним из приоритетных вопросов саммита.