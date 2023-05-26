Экономика Цены на газ в ЕС уже упали ниже психологического уровня

2023-05-26 16:31

Цены на газ в Европе продолжают стремительно снижаться и уже упали ниже психологического уровня $300 за 1 тыс. куб. м. Это минимальный уровень с 20 мая 2021 года, показывают данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $297,06 за 1 тыс. куб. м, или 26,8 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены евро за МВт/ч). В целом с начала дня цена снизилась на 3,3%.

Средняя цена закупки газа в мае в Европе упала до $379 за 1 тыс. куб. м.

Газ в Европе дешевеет на фоне высокого заполнения газовых хранилищ, рекордных поступлений сжиженного газа и теплой погоды. Темпы закачки газа в подземные хранилища Европы в мае остаются на 32% ниже прошлогодних и одними из самых маленьких за последние годы. При этом заполненность хранилищ уже составляет около 66,5% - второй максимальный показатель для этого периода года.

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