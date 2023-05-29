Мир Токаев ответил на предложение Казахстану вступить в "союзное государство"

2023-05-29 20:04



Казахстан остается верным обязательствам в рамках международных документов, заверил Касим-Жомарт Токаев.

Казахстан не нуждается во вступлении в так называемое "союзное государство" России и Беларуси. Об этом сказал президент страны Касим-Жомарт Токаев, сообщила его пресс-служба в понедельник, 29 мая.

На днях формальный лидер Беларуси предложил Казахстану вступить в "союзное государство".



"Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз. Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространение ядерного оружия и Договора о запрещении испытаний ядерного оружия", – заявил Токаев.



Он подчеркнул, что Казахстан остается верным обязательствам в рамках этих международных документов.



Токаев также выразил мнение, что сотрудничество в крупном Евразийском регионе следует развивать именно в экономическом направлении.



Напомним, за последние месяцы опасения казахов по поводу войны с Россией выросли вдвое, свидетельствуют социологические опросы. При этом почти треть респондентов заявила, что их восприятие России ухудшилось из-за войны в Украине.