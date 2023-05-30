Мир Байден обсудил с Эрдоганом F-16 и вступление Швеции в НАТО

2023-05-30 20:48

 

Президент США Джо Байден заявил, что во время разговора в понедельник, президент Турции Тайип Эрдоган повторил желание Анкары купить истребители F-16 у Соединенных Штатов, тогда как Байден ответил, что Вашингтон хочет, чтобы Анкара отказалась от своих возражения против вступления Швеции в НАТО, сообщает Reuters.

Детали

Турция пыталась приобрести у Соединенных Штатов F-16 и почти 80 комплектов модернизации на 20 миллиардов долларов, но продажа была остановлена из-за возражений Конгресса США относительно проблемной ситуации с правами человека Анкары и политики в отношении Сирии, хотя администрация Байдена неоднократно заявляла, что поддерживает продажу.

Гораздо меньший пакет на сумму 259 миллионов долларов, включая обновление программного обеспечения авионики для нынешнего парка истребителей F-16 Турции, был одобрен Конгрессом США в начале этого года, через несколько дней после того, как Турция ратифицировала вступление Финляндии в НАТО.

Дополнение

Турция ратифицировала вступление Финляндии в НАТО в конце марта, но продолжает возражать против Швеции, заявляя, что Стокгольм укрывает членов боевых групп, которые она считает террористическими. Венгрия также пока не одобрила заявку Швеции.

Присоединение Швеции к НАТО к середине июля, когда альянс должен провести саммит лидеров в Литве, является одним из приоритетов Вашингтона

Турция в коротком заявлении по поводу телефонного разговора между Байденом и Эрдоганом заявила, что оба лидера согласились углубить сотрудничество по всем аспектам их двусторонних связей, важность которых, по их словам, возросла ещё больше перед лицом региональных и глобальных вызовов.

Напомним

Президент США Джо Байден во время телефонной беседы поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы государства.

subscriber subscriber

Еще по теме

Байден: Предоставление Украине ATACMS все еще рассматривается

2023-05-30 16:05

Воинская служба в Украине скоро полностью перейдет на стандарты НАТО

2023-05-30 11:33

"роССийские атаки должны быть остановлены": Дмитрий Кулеба призвал к предоставлению Украине истребителей F-16 после новых ударов рф

2023-05-29 18:26

Байден отреагировал на размещение ядерного оружия в Беларуси

2023-05-28 11:27

Еще новости в разделе "Мир"

Байден обсудил с Эрдоганом F-16 и вступление Швеции в НАТО

2023-05-30 20:48

Польша закрывает границу для роССийских и белорусских фур с 1 июня

2023-05-30 16:48

фото Національна опера України представила афішу на червень: що подивитися

2023-05-30 14:16

Женские кроссовки: советы по выбору

2023-05-30 11:36
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Байден обсудил с Эрдоганом F-16 и вступление Швеции в НАТО 2023-05-30 20:48
Польша закрывает границу для роССийских и белорусских фур с 1 июня 2023-05-30 16:48
фото Національна опера України представила афішу на червень: що подивитися 2023-05-30 14:16
Женские кроссовки: советы по выбору 2023-05-30 11:36