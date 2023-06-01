Экономика Украина и Польша продлили действие разрешений на грузоперевозки в третьи страны

2023-06-01 15:37

Украина и Польша договорились о продлении до 30 июня действия разрешений на выполнение грузовых перевозок в третьи страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства восстановления.

Отмечается, что в ближайшее время будет проведено профильное заседание украинско-польской Комиссии о международных автомобильных перевозках для обсуждения всех насущных вопросов в области международных автомобильных перевозок, в том числе принятия долгосрочного решения относительно разрешений.

В ходе переговоров также был поднят вопрос функционирования электронной очереди для пересечения границы грузовиками. В настоящее время согласовано проведение онлайн-встречи с польскими перевозчиками по поводу єЧерги.

Также Министерство инфраструктуры Польши проанализирует аспекты работы автомобильных пунктов пропуска в Корчевой, Медице и Гребене для максимального увеличения их пропускной способности. Это влияет на скорость пересечения границы грузовиками в соответствии с записью в очереди.

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Экономика

Украина и Польша продлили действие разрешений на грузоперевозки в третьи страны 2023-06-01 15:37
Цены на газ в ЕС уже упали ниже психологического уровня 2023-05-26 16:31
Украина в четвертый раз получила 1,5 млрд евро от ЕС: что за программа и куда пойдут деньги 2023-05-23 21:26
В Украине начала работу миссия Международного валютного фонда 2023-05-23 13:35