Политика Украина с партнерами готовит саммит формулы мира без участия роССии, - WSJ

2023-05-31 19:15



Украина и союзники планируют саммит формулы мира с участием лидеров других стран. Однако он пройдет без россии.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на источники в окружении украинского президента и европейских дипломатов отмечает, что саммит может пройти перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

По данным WSJ, встреча только планируется, но ее уже поддержали некоторые европейские лидеры. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон, который хочет, чтобы на саммите присутствовали представители тех стран, которые приняли сторону рф или заняли нейтральную позицию.

«Нам нужен единый план ответственного цивилизованного мира, который действительно хочет жить в мире», - заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в комментарии WSJ.

Он подчеркнул, что Украина не сядет за стол переговоров с рф, пока москва не выведет свои войска. Также Украина не согласится на компромиссы по территории.

Европейские чиновники отметили, что совместно с Украиной работают над формулой мира, чтобы сделать ее более приемлемой для других государств мира, таких как Индия, Бразилия, Саудовская Аравия и Китай.

По их словам дипломатов ЕС, президент Украины Владимир Зеленский в начале года просил Макрона помочь ему в международных отношениях, в частности с лидером Китая Си Цзиньпином. Также французский президент предложил провести мирный саммит в Париже.

Недавно Германия подписала документ , в котором пообещала поддерживать Украину в войне столько, сколько это потребуется.

Премьер-министр Испании Педро Санчес встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить создание «единого фронта» по войне в Украине.

Евросоюз должен сосредоточить свои усилия не только на мерах немедленной поддержки Украины на поле боя, но и на разработке программы помощи, которая будет рассчитана на долгосрочную перспективу и свидетельствует, что надежды России на «усталость» ЕС напрасны, заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.