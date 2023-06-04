Мир Президент Грузии предложила одеть на Саакашвили электронный браслет

2023-06-04 13:25

 

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предположила, что к Михаилу Саакашвили с учетом состояния здоровья могла бы быть применена альтернативная форма наказания. Об этом Зурабишвили сказала в интервью французским СМИ.

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«Я беспокоюсь об этом. Ущерб, который был нанесен (имиджу страны)… Амнистия на самом деле не тот вопрос, который возместит этот ущерб.

Я думаю, что с ним (Саакашвили) нужно обходиться так же, как в мире относятся к другим осужденным президентам… Есть электронные браслеты и другие формы, которые гораздо больше соответствуют тому, что ожидается от страны, которая намерена вступить в ЕС», - сказала Зурабишвили.

Добавим

Относительно помилования, на которое как президент Зурабишвили имеет право, она отметила, что в данном конкретном случае вопрос «ограничен конкретными юридическими обстоятельствами».

В настоящее время Саакашвили отбывает 6-летний срок по двум делам. Еще три дела, в частности о незаконном пересечении границы, когда он прибыл в Грузию, находятся в стадии рассмотрения.

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