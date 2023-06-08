Спорт Александр Усик встал на защиту своего бывшего соперника Энтони Джошуа

2023-06-08 10:27

Александр Усик попросил болельщиков перестать критиковать Энтони Джошуа. По мнению чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, на британца нападают лишь те, кто не разбирается в боксе.

По словам украинца, олимпийский чемпион и экс-чемпион мира среди профессионалов просто не может быть плохим бойцом.

"Мне кажется, он отличный боксер, которому нужно немного времени для восстановления. А тот, кто говорит... Судьи кто? Они выходили в ринг, боксировали, тренировались?"

Для того, чтобы хоть как-то говорить о боксере, об олимпийском чемпионе, которым является Энтони Джошуа, чемпионе мира, необходимо хотя бы на один раунд выйти в спарринг. То есть, это три минуты", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Напомним, в 2021 году Усик победил Джошуа единогласным решением судей, а в прошлом году одолел его в реванше раздельным судейским решением.

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